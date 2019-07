Une rétrospective des créations d'Anna Sui inaugurée à New York à l'automne

La créatrice de mode haut de gamme Anna Sui sera au centre d'une nouvelle exposition à découvrir à New York.

Le Museum of Arts and Design (MAD) de New York a annoncé qu'il accueillera "The World of Anna Sui", une vaste rétrospective de la carrière de la styliste américaine, connue pour ses pièces contemporaines inspirées de la mode vintage.

"Née et élevée à Détroit, Anna Sui est une fascinante success story du design américain", a noté Chris Scoates, directeur du MAD, dans un communiqué. "Saison après saison, Sui traduit la culture populaire et le savoir-faire artisanal avec des collections qui regorgent d'excitation, qui s'interrogent et élargissent l'esprit créatif de notre temps...", précise le directeur de l'institution.

L'exposition présentera 75 tenues émanant des archives de la créatrice, allant de son premier défilé en 1991 à sa collection printemps 2019. Elle sera organisée de façon thématique, suivant 13 archétypes (notamment les "Rock Star", "Schoolgirl", "Punk", "Nomad" et "Surfer") et explorera les vastes influences d'Anna Sui, allant de l'emblématique boutique Biba de Londres aux pirates en passant par les vierges Préraphaélites et Minnie Mouse.

Des pièces emblématiques de la créatrice côtoieront des esquisses et des vidéos des défilés explorant l'éclectisme de sa carrière.

Anna Sui s'est fait connaître dans les années 1980 mais ses pièces restent toujours d'actualité. En début d'année, elle s'est associée à la marque de chaussures Teva pour concevoir une série de sandales et avait précédemment travaillé avec l'enseigne en ligne ModCloth à l'automne dernier sur une gamme inclusive de mode inspirée de ses archives et de son amour pour les imprimés rétros.

"The World of Anna Sui" sera inauguré le 12 septembre lors de la New York Fashion Week et sera visible jusqu'au 23 février 2020.