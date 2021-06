Une première collection de baskets en plastique recyclé chez… Lidl

On le sait, les collections mode de Lidl, et notamment ses sneakers et claquettes hautes en couleurs, sont désormais attendues comme celles des plus grandes maisons de luxe, s'arrachant pour finalement se retrouver sur des sites de revente à des prix exorbitants.

Mais la prochaine collection, qui sera mise en vente le 5 juillet prochain, pourrait rapidement se voir voler la vedette par un autre produit lancé par l'enseigne : ses premières éco-baskets "Ocean Bound Plastic" proposées sous la marque Crivit.