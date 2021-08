Une pénurie de sneakers à cause du variant Delta? On vous explique !

Plus

Les régions d’Asie productrice de nombreux biens de consommation occidentaux (vêtements et chaussures) sont touchées par le variant Delta du coronavirus et risquent de ne plus pouvoir approvisionner les magasins dans quelques semaines. L’Asie qui a été plutôt épargnée par le coronavirus depuis les débuts de la pandémie en mars 2020 est touchée de plein fouet depuis que le variant Delta a fait son apparition en Inde début 2021. Deux grands fournisseurs de chaussures, à Taiwan (pour Adidas et Nike) et en Corée du Sud ont dû suspendre leurs activités le mois dernier en raison des cas de coronavirus.

Le Vietnam touché par le coronavirus

Les usines du Vietnam notamment sont impactées par les malades qui ne peuvent plus venir au bureau et certaines doivent fermer, ne pouvant donc pas remplir les contrats faits avec des marques comme Nike, Adidas ou encore Uniqlo. Le pays est en retard sur la vaccination de la population (4,5 millions de doses injectées sur une population de plus de 102 millions) et la densité de population n’aide pas à endiguer le variant le plus contagieux. Résultat : le pays passe d’une douzaine de nouveaux cas par jour depuis des mois à 9334 nouveaux cas journaliers le 9 août, selon vnexpress.

Une montée des prix à prévoir