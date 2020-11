Une paire d'Air Jordan à 700.000 dollars, un nouveau record aux enchères ?

"Ces baskets sont restées dans ma collection pendant 30 ans et comme l’héritage de Michael Jordan n’a fait qu’affirmer son statut incontestable de plus grand joueur de tous les temps, je pense que le moment est venu de les partager, ainsi que leur histoire, avec une nouvelle génération", a affirmé Sonny Vaccaro.

Décidément, les Air Jordan aiment les superlatifs, on avait déjà été étonné par leur collab avec Dior qui proposait des Air Jordan 1 à 1700 euros et par les 615.000 dollars pour une paire de Nike Air Jordan 1 vendues chez Christie’s cet été . Voici venu une paire qui va probablement battre encore les records de vente aux enchères !

Les chaussures de sport les plus chères de l’histoire ?

Ces Air Jordan High Top Sneaker portées en match par l’ex-superstar de la NBA sont estimées entre 500.000 et 700.000 dollars, un montant qui pourrait faire de ces sneakers les chaussures de sport les plus chères de l’histoire. Ce titre est actuellement détenu par une paire d’Air Jordan 1 Chicago brièvement portée par le basketteur à ses débuts en NBA, adjugée à 615.000 dollars en août chez Christie’s.

Alors que le marché des sneakers portées par des athlètes a le vent en poupe, Sotheby’s a également réussi à consigner une autre paire de baskets signées et portées sur le terrain par Michael Jordan.

Ces Air Jordan Dunk Sole, au traditionnel habillage rouge et blanc, sont les seules de ce modèle à avoir jamais fait leur apparition sur le marché. Un pedigree d’exception, qui justifie leur estimation entre 600.000 et 800.000 dollars.

Ces deux paires d’Air Jordan sont proposées aux enchères jusqu’au 7 décembre dans le cadre de "A Century of Champions", une vente pour laquelle Sotheby’s s’est associée à Goldin Auctions. Cette vente en ligne comporte plus de 100 lots retraçant l’histoire du sport durant ce dernier siècle dont des maillots, des cartes de visite et d’autres objets ayant appartenu à de grands noms du baseball, basket-ball, football et hockey.