Une mode responsable et locale, c'est désormais ce qui compte le plus pour les Européens.

La fabrication locale et l'éco-responsabilité représentent plus que jamais des critères d'achat incontournables pour les consommateurs, pour qui la mode reste malgré tout synonyme d'achat plaisir, révèle une étude IFM-Première Vision.

L'éco-responsabilité au coeur des préoccupations

Changer sa façon de consommer la mode pour réduire son impact sur la planète : c'est ce que prévoient de faire les Européens dans les semaines et mois à venir. D'après l'étude, près des deux tiers d'entre eux (64,1%) souhaitent désormais se tourner vers des articles fabriqués à partir de matériaux éco-responsables. Un chiffre qui grimpe à 66,1% pour les Français et à 76,2% pour les Italiens. Notons également que les plus jeunes sont plus particulièrement enclins à consommer responsable (73,1% des 18-34 ans en Europe).

Autre fait important, les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour des vêtements respectueux de la planète.

En France, plus particulièrement, avec pas moins de 36,8% des sondés qui n'auraient aucun problème à y consacrer un budget plus important, et une majorité (51,6%) qui seraient prêts à dépenser la même somme pour de la mode éco-responsable. A l'échelle européenne, ce sont 30% des répondants qui se déclarent favorables à dépenser plus pour consommer mieux.

Quand ils pensent éco-responsables, les Européens pensent surtout "matières". Plus de 40% d'entre eux considèrent les matériaux comme le principal critère pour un achat éco-responsable. Un chiffre qui monte même à 43,8% et 45,6% pour les Britanniques et les Allemands, respectivement.