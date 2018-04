Une marque de prêt-à-porter espagnole transforme l'expérience shopping grâce à la réalité augmentée

L'enseigne de prêt-à-porter Zara innove avec le lancement d'une application sous Android et iOS permettant de visualiser les pièces de sa nouvelle collection en réalité augmentée. Un réel défi pour Zara, qui s'apprête à bouleverser l'expérience shopping de ses clients.

Concrètement, cela se traduit par l'apparition de deux mannequins, la Française Léa Julian et la Britannique Fran Summers, sous forme d'hologrammes, dans les boutiques, les vitrines et sur l'e-shop de Zara. Une petite révolution que l'on doit notamment à Ezra Petronio, directeur créatif et co-fondateur de Self Service Magazine.

Côté consommateurs, il suffit de télécharger l'application "Zara AR" et de placer son smartphone face aux différents endroits dédiés à cette expérience virtuelle. Les mannequins apparaissent alors par magie dans la petite lucarne, présentant en mouvement les différentes silhouettes de la dernière collection Studio de Zara. La fonction "Shop The Look" permet ensuite de s'offrir l'intégralité de la tenue en un clin d'oeil.

Cette nouvelle expérience est proposée dans une large sélection de magasins à travers le monde, à découvrir sur www.zara.com.