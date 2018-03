Une marque de chaussures invite ses fans à devenir créateurs pour l'Air Max Day

Nike offre une occasion unique aux stylistes en herbe d'imaginer une nouvelle version de la mythique Air Max, dans le cadre du Air Max Day.

Du 22 mars au 15 avril, Nike organisera "Nike: ON AIR", une série d'ateliers de création à Paris, Londres, New York, Séoul, Shanghai et Tokyo, au cours desquels les participants devront créer une nouvelle chaussure inspirée par leur ville.

Les participants assisteront à des séances au cours desquelles leur seront expliqués les processus de création des chaussures Nike, notamment la création du concept, la sélection de la silhouette, l'exploration des matériaux et le "mood boarding" (collage créatif destiné à stimuler l'inspiration).

Chaque séance demandera aux participants de prendre en considération leur environnement et de réimaginer une nouvelle Air Max pour leur ville.

Aucune expérience préalable de stylisme n'est nécessaire, et l'équipe de designers de Nike sera disponible pour offrir ses conseils, ainsi que des mentors invités parmi la communauté créative locale.

Une fois que les participants auront terminé le programme, ils soumettront leur modèle d'Air Max à un jury composé de stylistes Nike et d'ambassadeurs de la ville, qui choisiront les trois meilleurs modèles pour chaque ville.

L'étape suivante sera de transformer ces idées en créations 3D qui seront soumises à un vote international sur le site web de Nike. Le modèle qui recevra le plus de votes pour chaque ville partira en production et sera disponible à une date ultérieure.

Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur nike.com/onair.