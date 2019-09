Une mamie déjantée et un clip de rap pour célébrer les 40 ans de Sloggi

Sloggi célèbre son 40e anniversaire avec une nouvelle déclinaison de sa mythique culotte en coton et un clip totalement décalé mêlant rap, mamie déjantée, et autodérision. Le combo gagnant pour rendre hommage à l'héritage de la marque dans une ambiance fun et optimiste.

Voilà déjà 40 ans que Sloggi assume et revendique le statut de "culotte de mamie" de son modèle fétiche, devenu iconique dès son lancement en 1979. Quarante ans plus tard, la mythique culotte en coton blanc taille haute, devenu un incontournable de la garde-robe féminine pour sa douceur et son confort, s'offre une cure de jouvence.

Que les fans se rassurent! Sloggi n'a pas l'intention de transformer sa création emblématique en string, tanga ou autre slip brésilien. Trop peu pour la marque! Non, si la nouvelle culotte (The 79) est un poil plus échancrée, elle gagne également en confort. Pourvu d'un élastique taille haute et de fronces au niveau des fesses, le modèle adopte le savant mélange coton + fibre lycra et est décliné en blanc, noir et bordeaux.

Une mamie oui, mais bling bling!

Pour accompagner ce lancement et célébrer ce 40e anniversaire comme il se doit, Sloggi nous replonge dans les années 1990 avec un clip de rap totalement décalé. Le personnage principal? Une mamie, bien sûr! Mais pas n'importe laquelle: une mamie en Sloggi, collants résille, rouge à lèvres flashy et chaînes en or (qui brillent), accompagnée de son crew de danseuses prêtes à twerker dès que l'occasion se présente.

Une campagne pleine d'humour qui devrait convaincre celles qui n'ont pas encore adopté la mythique culotte en coton. La mamie déjantée et ses copines d'un jour évoluent au rythme de "Baby got back" de Sir Mix-a-Lot, dont les paroles ont été entièrement été revisitées. Les images ont quant à elles été confiées au réalisateur Peter Lee Scott.