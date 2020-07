Une garde-robe totalement upcyclée ? C'est possible, la preuve par 7

On ne présente plus l'upcycling, la tendance la plus écologique du monde de la mode. Pour les retardataires, la technique de l'upcycling c'est le recyclage de vieux vêtements ou tissus en de nouvelles pièces toutes belles et pimpantes ! La pratique commence à séduire mais est-il possible de s'habiller des pieds à la tête avec des vêtements upcyclés ? Bien sûr ! La preuve par 7 ! Il est parfois difficile de conjuguer achats raisonnés et pièces tendance. En matière d'upcycling, les deux vont souvent de pair mais il faut savoir chercher ! Voici quelques propositions, de la culotte au sac à main !

1. Votre culotte Pour vos sous-vêtements, direction Bordeaux chez MinouBonjour, une marque de culotte engagée pour une mode durable. Toutes les culottes sont créées à partir de tissus recyclés. Confectionnées de manière artisanale, le look sixties de ces culottes est évidemment un must ! L'équivalent au masculin existe sûrement mais on nous dit dans l'oreillette que la demande est moins grande...

2. Votre pantalon Pour votre pantalon, rendez-vous sur Lesrécupérables.com, un site de vente en ligne dédié aux vêtements upcyclés. Le pantalon KRABE ou son cousin KOOL se porteront admirablement bien été comme hiver.

3. Votre tee-shirt Un tee-shirt unique et entièrement upcyclé, c'est la pièce upcyclée la plus répandue sur le web et ailleurs. On vous donne quand même une petite piste : la marque française Jesuisunique.com propose de jolis tee-shirts foulard originaux !

4. Votre veste Pour votre veste, on vous propose un blouson court ou un bomber récupérés et customisés par la talentueuse créatrice Claudine Andrieux. Vendus principalement dans le concept store Retropolis à Toulouse ou sur le site Etsy.

5. Vos chaussures Une pépite géniale qui se consacre à la confection de chaussures : la marque Être amis. Le nom est l'anagramme de "matières", une façon de signifier que la matière ici est votre ami et celui de la planète ! Les chaussures, entièrement fabriquées de manière artisanale, sont produites en petit nombre, en fonction de la quantité de matière première trouvée. Dans le milieu des chaussures, l'upcycling a aussi un autre nom : la cordonnerie. Eh oui ! Un cordonnier peut tout réparer et aujourd'hui, il est même possible de faire customiser vos chaussures. De nombreux sites de personnalisation de chaussures existent et vous permettront de donner un coup de frais à votre vieille paire préférée ! Vous pouvez demander à Custombylaura de vous faire un flash pour une trentaine d'euros ! Pour les chanceux habitant dans le Nord-Pas-de-calais, le concept store T'as vu tes pompes propose de nombreuses solutions pour transformer vos chaussures, de la simple custom à la personnalisation totale !

6. Votre sac Pour lui, vous ne bougez pas de votre canapé et vous vous rendez sur le site Pirouette, qui propose des sacs grands et pratiques en matières recyclées, comme la toile de jute. Un design classique qui ne plaira pas à tout le monde. Pour des designs un peu plus originaux, rendez-vous sur rue-rangoli.com, avec des tailles et des couleurs très différentes ! Niveau matière, on peut même trouver du tissu, des chutes de cuir et même du pneu !