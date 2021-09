Une garde-robe écoresponsable, mode d'emploi

La mode éco-responsable est aujourd'hui au centre des préoccupations de nombreux consommateurs, qui ne savent pas forcément vers quelles matières, marques ou pratiques se tourner, ni comment décrypter l'étiquette de ce T-shirt qui leur fait de l’œil en vitrine.

Eloïse Moigno et Thomas Ebélé, fondateurs du label SloWeAre, proposent aujourd'hui un guide pratique fourmillant de conseils, informations et astuces pour permettre au plus grand nombre de s'offrir un dressing éco-responsable. Le livre est disponible en version numérique et en version papier.