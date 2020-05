Une Fashion Week 100% digitale à Milan en juillet prochain

La Camera Nazionale della Moda Italiana (la Chambre nationale de la mode italienne) annonce l'organisation de la toute première Fashion Week de Milan entièrement digitale. Cette première édition se tiendra du 14 au 17 juillet et se concentrera sur les collections et pré-collections printemps-été 2021 hommes et femmes.

