Une collection grandes tailles festive signée Kendall + Kylie et Ashley Stewart

Les sœurs Kendall et Kylie Jenner proposent enfin des tenues adaptées aux femmes rondes avec leur première collection allant au-delà du 40.

La marque de mode Kendall + Kylie s'est associée à la griffe Ashley Stewart pour livrer une collection pour les fêtes de fin d'année 2019. Deux autres lancements de produits sont prévus pour 2020 dans le cadre du même partenariat.

La toute première collection Ashley Stewart X Kendall + Kylie est déjà proposée en ligne sur le site AshleyStewart.com. Elle comprend des tops, des bas, des robes, des combinaisons, des vestes et des accessoires déclinés dans des tailles allant du 10 au 24 aux Etats-Unis, qui équivaut au 40-54 en Europe.

"La mission première d'Ashley Stewart a toujours été de militer pour les femmes, notamment en donnant un accès égalitaire aux styles de mode qu'elles aiment. Nous sommes donc fiers d'être la marque qui lance la toute première collection inclusive de Kendall + Kylie pour la famille Ashley Stewart et notre communauté toujours plus vaste", a commenté James Rhee, le PDG d'Ashley Stewart.

Le mannequin Kendall Jenner et sa sœur Kylie ont débuté dans l'industrie de la mode en 2012, lorsqu'elles ont dévoilé leur première collection conjointe pour Pacsun. Leur griffe Kendall + Kylie est désormais commercialisée dans plus de 1.200 boutiques de la planète et en ligne, avec des partenariats récurrents avec Selfridges, Nordstrom ou Revolve.