Une collection de vêtements réalisés à partir d’airbags recyclés

Le créateur américain Heron Preston s’est associé avec le constructeur automobile Mercedes dans le cadre d’une collection unique dans laquelle il recycle notamment des airbags de la marque allemande.

A l’aide de ce dispositif, d’ordinaire destiné à la sécurité des conducteurs, il a réussi à créer des pantalons amples ou encore des vestes bouffantes à capuche qui seront mis en vente en exclusivité sur le site GOAT. com à partir du 10 septembre 2021.

Mercedes-Benz dévoile une toute nouvelle collection conceptuelle, créée en collaboration avec le designer et directeur artistique Heron Preston, qui repousse un peu plus encore les limites de la durabilité dans le domaine de la mode. En effet, cette collection se compose presque exclusivement d’airbags recyclés, l’upcycling est décidément à la mode et la planète ne dit pas non.