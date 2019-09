Une collection de vêtements avec les écrits de Kurt Cobain

Frances Bean Cobain, qui n’avait que deux ans à la mort de son père, Kurt Cobain, a intégré les écrits de son père à une nouvelle collection de vêtement.

La collection "Kurt Was Here" est composée des croquis, peintures, dessins et notes manuscrites du leader de Nirvana. C’est, en tout, de quatre t-shirts et deux pull-overs qui seront disponibles dans les magasins Barneys aux États-Unis, Selfridges en Grande-Bretagne ainsi que sur internet. On attend les nouvelles pièces qui devraient venir étoffer la collection.