Une collection 100% végane chez Primark ce printemps

Primark lève le voile sur une collection de prêt-à-porter et d'accessoires respectueuse de l'environnement et du bien-être animal pour la saison printemps-été 2020.

Constituée de 11 pièces, la collection ne contient aucune matière animale ni aucun dérivé, et a été réalisée à partir d'un mélange de coton durable et de polyuréthane. Elle se compose d'incontournables pour un style rock et féminin comme une combinaison, un pantalon, une robe à manches courtes, une jupe et une veste en similicuir. Des boots, des bottines à talon et des sacs viennent compléter le tout.

Cette collection 100% végane est proposée dans les magasins de l'enseigne à des prix accessibles. On attend avec impatience la prochaine collection respectueuse de l'humain.