Une chemise zéro déchet et zéro impact qui revalorise les stocks dormants

"Voir la déception des employés devant la destruction de semaines de travail a été un véritable déclic. Je voulais m'engager et m'investir pour un système circulaire et vertueux qui mettrait le savoir-faire, l'humain et le respect de l'environnement au cœur de ses préoccupations", poursuit la fondatrice d'Akho.

"L'année dernière, j'ai co-organisé un tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs engagés qui luttent pour une consommation plus responsable dans des industries et des écosystèmes très différents. (…) En Afrique du Sud , j'ai eu l'occasion de visiter une usine textile. La veille de ma visite, l'atelier s'était vu annuler une importante commande de la part de la France et se retrouvait donc avec des centaines et des centaines de rouleaux de tissu fraîchement conçu sur les bras", explique Valentine Robin.

Le concept de la marque repose sur l'idée de circularité : offrir une vie à des mètres de tissus qui avaient jusqu'alors été relégués au second plan, voire brûlés, pour cause de défauts, d'invendus, de surplus de production, voire d'annulations de commandes.

Pour limiter son impact sur l'environnement et réduire les déchets, Akho a donc fait le choix d'utiliser les stocks dormants de grandes maisons européennes ou d'ateliers de production de tissu, misant sur des matières naturelles de haute qualité , sans produits chimiques, comme le lin et le coton. Le tout est ensuite produit dans un atelier familial situé dans la région de Porto, au Portugal .

Les chemises de la marque Akho, qui signifie "pas de nouvelle matière" en zoulou, rappelant ainsi le pays dans lequel l'idée de ce concept a germé, semblent d'ores et déjà avoir séduit un large public en quête d'un dressing plus responsable.

On l'a vu, le concept d'Akho repose sur le zéro déchet sans aucune matière première créée. Mais la marque a fait le choix d'aller encore plus loin en ne proposant que des séries limitées et numérotées, produites à la demande, pour éviter la surproduction. Une idée en totale adéquation avec la démarche initiale, qui repose sur le fait de limiter le gaspillage.

Mais il s'agit également de proposer un vêtement qui s'inscrira dans le temps, dont il sera difficile de se séparer, en opposition à la "mode jetable" justement induite par cette surproduction.

"C'est très important pour moi de proposer de véritables compagnons de route, des vêtements qu'on aime et qu'on garde, qu'on transmet et qu'on regarde, des années après, des souvenirs plein la tête. Et pour toucher ce sentiment affectif, il est important que le consommateur sente que 'SA' pièce est unique, rare et précieuse. C'est pour cela que j'ai décidé de ne produire que de petites séries d'intemporels de haute qualité, numérotées pour appuyer ce sentiment d'exclusivité et d'unicité", souligne Valentine Robin.