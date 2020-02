Un nouveau carré Hermès: quand la marque innove

Hermès dévoile la semaine prochaine un carré de soie "double-face", au recto différent du verso. Une petite révolution pour l'emblème de la maison de luxe et une innovation technique encore peu maîtrisée dans le monde de l'impression sur soie.

Cette pièce emblématique du sellier-maroquinier, aux côtés de ses sacs à main Kelly et Birkin, nécessite pas moins de 450 kilomètres de fil, soit l'équivalent de 300 cocons de vers à soie. De l'idée au produit, un total de 40 personnes travaillent sur un carré.

A 83 ans, le carré Hermès va accueillir une nouvelle génération d'imprimés: un foulard qui décline le même dessin mais dans des couleurs et des inscriptions différentes pour chaque face.

"Le défi était que la couleur ne traverse pas la soie, c'est-à-dire l'exact contraire de ce qu'on avait appris et fait jusqu'à présent", résume Bali Barret , directrice artistique de l'univers féminin de la maison.

Prouesse technologique

Bali Barret raconte avoir eu l'idée d'un foulard pile ou face "il y a dix ans mais à l'époque, tout le monde me disait que c'était impossible" techniquement: "Depuis, la technologie a fait de grands pas, et on a créé une machine spéciale".

"Il a fallu inventer un savoir-faire qu'on a mis plus de 5 ans à mettre au point. C'est une vraie petite révolution", explique-t-elle.

Aucun détail n'est dévoilé sur cette technique secrète d'impression, Pierre-Alexis Dumas, le directeur artistique d'Hermès, admettant seulement que "c'est extrêmement complexe".

Les spécialistes confirment qu'il est particulièrement difficile d'empêcher un tissu fin comme la soie d'absorber les encres.