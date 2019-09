Un défilé expérimental pour Tommy Hilfiger et Zendaya à Harlem

Tommy Hilfiger et la comédienne Zendaya se préparent à proposer un défilé augmenté à Harlem.

Le prochain défilé expérimental "TommyNow" du créateur américain se tiendra au mythique théâtre Apollo, le 8 septembre, en pleine New York Fashion Week. Comme à son habitude, il proposera plusieurs expériences innovantes.

Cette saison, le défilé reprendra sa stratégie de vente immédiate au terme du défilé, mais augmentée en réalité virtuelle. En effet, l'application d'achat en ligne en réalité augmentée sera disponible sur tommy.com (tant sur mobile que sur desktop), elle proposera une boutique en ligne virtuelle des pièces portées par les mannequins. Des caméras installées dans le théâtre permettront la retransmission en direct du défilé, du tapis rouge, du premier rang et des coulisses du show.

Un bus qui se balade dans New York

De plus, un bus estampillé "Tommy X Zendaya", sera garé devant le théâtre. Il abritera la collection automne 2019 conçue par Hilfiger et son ambassadrice Zendaya. Le public pourrait entrer dans le bus pour acheter les nouvelles pièces de la collection le jour du défilé. Le bus se déplacera aussi dans les rues de New York pendant une semaine durant suite au défilé, pour donner à voir ses nouveaux articles.

"Nous sommes fiers de proposer un spectacle toujours différent et innovant par rapport au reste de l'industrie (...)", a commenté le créateur dans un communiqué. "J'ai tout de suite été séduit par la suggestion de Zendaya de proposer TommyNow à Harlem du fait que nous continuons à célébrer la diversité et l'inclusion au coeur de notre collaboration et de l'ADN de notre marque."

Pour célébrer cette initiative, Tommy Hilfiger s'est aussi associé à la chanteuse et comédienne pour concevoir un t-shirt commémoratif "Tommy X Apollo X Zendaya". L'ensemble des bénéfices de la vente de ses t-shirts seront reversés à l'Apollo, haut lieu historique de la scène musicale afro-américaine. A noter par ailleurs qu'une autre association bénéficiera de la vente des t-shirts à bord du bus "Tommy X Zendaya", la Mama Foundation, qui propose des cours de musique et de danse gratuits aux personnes dans le besoin dans le quartier de Harlem.