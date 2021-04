Un pharmacien et un opticien belges créent un bracelet

Un bracelet distributeur de gel hydroalcoolique, ça existe et c'est belge ! - © MEDItime Clean

C’est justement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 que deux jeunes entrepreneurs belges, Maxime Appelboom et Grégory Silberfeld, l’un pharmacien, l’autre opticien, ont travaillé ensemble durant des mois pour développer ce produit auquel on n’avait justement pas pensé : un bracelet distributeur de gel ou de liquide désinfectant.

Faisant face à cette crise sanitaire, Maxime et Grégory ont réfléchi à une solution facile et non contraignante pour respecter un des premiers gestes barrière : pouvoir se désinfecter les mains à tout moment et en toutes circonstances. Après avoir imaginé un spray, impossible à réaliser, ils se sont penchés sur plusieurs modèles afin de rendre cette approche la plus performante et la plus commode possible. C’est ainsi qu’ils ont mis au point le " MEDItime CLEAN " le bracelet distributeur de gel hydroalcoolique.