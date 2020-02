Trois femmes puissantes à la Fashion Week de Londres

La Britannique Margaret Howell fête cette année les 50 ans de sa marque, vendue dans le monde entier, avec notamment une centaine de points de vente au Japon. Elle a débuté en fabriquant des accessoires à la main, peu après un diplôme aux Beaux-Arts de Goldsmiths College à l'Université de Londres en 1969. "J'ai commencé par concevoir des vêtements pour hommes, puis j'ai découvert que les femmes en voulaient", explique sur son site internet la créatrice.

Attachée à concevoir des produits authentiques et résistant au temps, elle est restée fidèle à des matières so british comme le tweed Harris et les laines et cachemires écossais.