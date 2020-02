Trois éléments indispensables pour un look safari réussi

Si les marques ont multiplié les références au look safari à l'occasion des défilés printemps-été 2020, il reste difficile de s'approprier cette silhouette sans en faire trop (ou pas assez). Voici les trois éléments à shopper avant cet été pour un look safari à la pointe des tendances.

En vraie baroudeuse (chic) que vous êtes, vous ne pouvez pas partir sans un pantalon cargo kaki ou beige dans votre valise si vous souhaitez adopter la tendance safari. Casual et ultra fonctionnel avec ses multiples poches, il peut être associé à un simple débardeur ou une chemise en lin de couleur claire. Coup de chance, le pantalon cargo a été vu sur de nombreux podiums à l'occasion des défilés printemps-été 2020; il ne devrait donc pas être difficile de s'en procurer. Pour celles qui ne supportent pas le pantalon en plein été, il y a l'alternative du mini-short à revers et doté de poches.

L'avantage, c'est qu'elle peut être portée avec tout , du pantalon au jean en passant par la jupe, avec des bottines, des spartiates et même des talons. Elle peut même être détournée en robe et soulignée par une ceinture. Un bon moyen de combiner style et confort tout au long de la saison.

Le kaki

C'est la couleur par excellence si vous voulez adopter le look safari. Elle permet notamment d'ajouter cette petite touche camouflage indispensable dans les paysages les plus sauvages comme dans la jungle urbaine.

Dans le cadre d'un look safari, il est possible de porter le kaki en total look mais la couleur peut également être associée à de multiples teintes comme le marron, le beige, le crème, le blanc ou encore le noir. A noter, les imprimés félins font aussi partie des éléments indissociables du look safari.