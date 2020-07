Trois choses à savoir sur Marine Serre, lauréate de l'Andam 2020

Légèrement remanié suite à la crise sanitaire, l'Andam Fashion Award a récompensé cette année quatre créateurs basés dans l'Hexagone, dont deux anciens finalistes et lauréats. Marine Serre figure parmi les lauréats à l'instar d'Y/Project, Mossi et Tekyn, et remporte la plus importante dotation, à savoir 200.000 euros. Une énième récompense pour la créatrice française au style inclusif, novateur et engagé, qui construit les bases de la mode de demain. Voici trois choses à savoir sur l'une des stylistes les plus prometteuses de sa génération.

Du tennis à la création Marine Serre était-elle prédestinée à devenir créatrice de mode ? Oui au regard de son ascension fulgurante. Non si l'on revient sur son parcours. Ce n'est pas le prêt-à-porter ou la couture qui fait vibrer Marine Serre dès son plus jeune âge mais le tennis, qu'elle pratique à un haut niveau jusqu'à ses 16 ans. C'est donc sur les courts que nous aurions pu retrouver la jeune styliste, qui fait finalement sensation sur les podiums. Deux salles, deux ambiances. Mais les amateurs de mode ne peuvent qu'apprécier ce virage à 180 degrés, son succès se confirmant d'année en année. Les spécialistes du secteur ne sont d'ailleurs pas les seuls à apprécier cette mode bien ancrée dans son époque : certaines icônes, et non des moindres, s'arrachent ses désormais célèbres combinaisons et leggings d'inspiration sportswear. C'est notamment le cas de Kylie et Kendall Jenner, dont l'influence n'est plus à prouver sur les millennials.

Des vêtements hybrides aux influences multiples Marine Serre s'est rapidement démarquée dans l'univers de la mode avec des collections reconnaissables entre toutes. Le logo du label, un croissant de lune, y participe grandement puisqu'il recouvre la plupart de ses créations. La styliste, passée par Balenciaga et Martin Margiela, se distingue également par le caractère hybride de ses collections, tant à travers leurs inspirations que leur confection. Les références sportswear se mêlent ainsi à des techniques et formes couture et de fortes influences orientales. Une première. Marine Serre ose et expérimente, sans oublier de faire écho à travers ses vêtements aux problématiques de son époque.