Trois bonnes raisons d’adopter le lin cet été

En pleine révolution, l’industrie de la mode est aujourd’hui en quête de nouvelles matières innovantes, véganes et durables, pour lui permettre de réduire son impact environnemental. Mais si le champignon, le raisin, et le cactus apparaissent comme des alternatives séduisantes à des matières plus polluantes, il ne faut pas oublier que certaines fibres textiles vieilles comme le monde répondent elles aussi aux nouvelles attentes des marques et des consommateurs. C’est le cas du lin qui fait un retour triomphant dans la fashion sphère.

Parce que ce n’est pas que pour le linge de maison

Aujourd’hui, le lin est plus chic que jamais comme l’ont montré nombre de créateurs lors des défilés printemps-été 2021, de Dior à Fendi en passant par Louis Vuitton. Une saison plus tôt, avec un temps d’avance, c’est Jacquemus qui faisait du lin la star de sa collection avec des jupes, des bustiers, pantalons, et robes d’une élégance et d’une sensualité absolues. "J’avais sept ans lorsque j’ai découpé une jupe pour ma mère dans un rideau de lin", a simplement dit le créateur lors de la présentation de la collection. Le lin, une fibre en vogue qui se décline désormais dans sa version la plus sophistiquée. Une première raison d’y succomber.

Parce que c’est une matière éco-responsable

Parce que c’est confortable