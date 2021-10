Trois accessoires féminins que les hommes se sont appropriés avec style

Résultat, les talons, les sacs à main et les colliers de perles ne sont (définitivement) plus l'apanage des femmes. Bien au contraire...

Exit les stéréotypes de genre dans la mode, l'industrie embrasse progressivement un nouveau modèle dans lequel hommes et femmes ont la possibilité de s'habiller en fonction de leurs envies et non des vêtements qui leur ont été adjugés en fonction de leur sexe.

Le chanteur britannique Harry Styles compte parmi les personnalités masculines qui ont démocratisé cette mode unisexe ou plus précisément gender fluid ou non-binaire, qui s'impose au fil des saisons dans les collections des maisons de luxe comme des enseignes de prêt-à-porter.

Non content d'avoir posé en robe Gucci pour le magazine Vogue, l'artiste n'hésite plus à porter des accessoires et des vêtements qui étaient jusqu'alors connotés "féminins". Boas, sacs à main, bijoux, l'interprète de "Watermelon Sugar" joue avec la mode sans s'embarrasser des stéréotypes et diktats.