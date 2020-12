Tous fans du look vintage de Beth Harmon, la prodige des échecs !

Les séries télévisées ont toujours influencé notre manière de nous habiller, mais ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur ces derniers mois.

Après les looks d’Emily Cooper dans "Emily in Paris" et de Lady Di dans "The Crown" (que la famille royale n’a pas trop appréciée d’ailleurs), c’est un personnage inattendu qui semble être devenu votre influenceuse mode préférée : Beth Harmon, la prodige des échecs de la mini-série "Le Jeu de la dame".

Véritable succès depuis sa sortie sur la plateforme de streaming le 23 octobre dernier, "Le Jeu de la dame" a été visionné par quelque 62 millions de comptes, a récemment révélé Netflix.

S’il n’est pas étonnant que la série ait donné envie à certains de se lancer dans les échecs – le New York Times fait état d’une hausse de 125% des ventes de jeux d’échecs aux États-Unis dans les semaines qui ont suivi le lancement, contre +25% sur l’ensemble de 2019 – il l’est plus d’apprendre que les looks de l’héroïne Beth Harmon vous ont inspirés ces derniers jours.