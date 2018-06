La 72e édition des Tony Awards, organisée à New York hier, dimanche 10 juin, a une nouvelle fois récompensé la crème de la scène théâtrale américaine.

Si les invités ont fait le show dans l'enceinte du Radio City Music Hall, le tapis rouge a également fait sensation avec des tenues toutes plus colorées, brillantes, et inspirantes les unes que les autres. De Claire Danes à Tina Fey en passant par Kerry Washington et Sara Bareilles, retour sur les plus belles tenues de la soirée.