Tinder et Koché s'unissent autour d'une collection mode sans étiquette de genre

Le mélange des genres est l'un des invités de la Fashion Week de Paris, qui a débuté le 27 septembre, avec une collaboration inattendue entre l'application de rencontres Tinder et le label de mode Koché. Deux univers bien distincts qui s'unissent le temps d'une capsule de prêt-à-porter mêlant streetwear et artisanat, deux thèmes chers à la marque de luxe, à la love culture de Tinder, avec un défi commun : s'affranchir de la notion de genre.

Après New York, Londres, et Milan, c'est au tour de Paris d'accueillir la Fashion Week avec le grand retour des défilés physiques. Un événement marqué ce mardi par la présentation de la nouvelle collection de la marque Koché, portée par Christelle Kocher, qui a dévoilé pour l'occasion le fruit d'une collaboration inédite avec l'application de rencontres Tinder.

A la clé ? Une capsule de prêt-à-porter qui s'affranchit des codes classiques de la mode, d'abord parce qu'elle fait rimer artisanat, urbanwear et love culture mais aussi et surtout parce qu'elle a vocation à célébrer la fluidité puisque l'ensemble des vêtements et accessoires présentés ne seront pas étiquetés par genre.

"La force de cette collection réside dans l'incarnation d'une génération aux visages multiples", explique la créatrice.

"Koché est ravi de pouvoir collaborer avec une marque comme Tinder, ancrée dans la pop culture et qui reflète notre époque actuelle avec des valeurs qui nous sont chères telles que l'inclusivité et la diversité", poursuit-elle.