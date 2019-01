Tendances lingerie: les femmes en quête d'élégance, de confort et de sensualité

Début d'année oblige, le Salon International de la Lingerie fait son grand retour à Paris Expo - Porte de Versailles (Paris 15e), du 19 au 21 janvier prochains.

Rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur, le Salon offre également la possibilité de découvrir les tendances lingerie pour la saison à venir, à savoir l'automne-hiver 2019-2020. Une saison qui sera marquée par des pièces à la fois élégantes et confortables, destinées à permettre aux femmes de se sentir bien dans leurs sous-vêtements.

Comme chaque année, les experts du Salon International de la Lingerie lèvent le voile sur les tendances de demain en matière de sous-vêtements. Après une sensualité poussée à l'extrême, puis un retour au confort avec le body et la culotte, c'est un mix de ces deux tendances qui séduira les femmes l'automne prochain. Un seul mot d'ordre: se réconcilier avec son corps et l'aimer tout en se sentant bien dans sa peau.

Féminine et sensuelle, oui, mais pas à n'importe quel prix! La femme s'émancipe toujours plus en 2019, comme l'ont montré les nombreux mouvements nés sur les réseaux sociaux ces derniers mois. La féminité s'affirme en accord avec celle qui porte les pièces de lingerie, et non en fonction du regard d'autrui. A l'instar du prêt-à-porter, cela se traduit par des pièces non contraignantes, tout en fluidité et légèreté, qui permettent d'allier confort et féminité. Autant dire que le bodywear aura largement la cote la saison prochaine.

Qualité et savoir-faire à l'honneur

Selon les experts du Salon, cette tendance à la fluidité et à la décontraction n'empêche pas de vouloir porter des matières raffinées de qualité et de rechercher des détails sophistiqués. Le coton sera de la partie, tout comme la dentelle et la soie, tout en légèreté.

"On sollicite un savoir-faire à l'ancienne dépositaire d'un gage de qualité. Les broderies apportent ici et là une délicatesse vintage et haut de gamme", complètent les experts du Salon International de la Lingerie dans un communiqué.

Parmi les autres tendances figure le "layering" qui, comme en cosmétiques et en prêt-à-porter, consiste à multiplier les couches de façon hiérarchisée pour créer des jeux de volume et de matière.