Style aristo : pulls torsadés, bottes fourrées, fuseaux

Les codes de la street étaient (enfin) parvenus à se faire une place de choix dans l'univers de la mode et du luxe mais il se pourrait que leur avènement touche déjà à sa fin. La revanche des aristos a sonné avec l'esthétique "Old Money", un classique ultra chic d'ordinaire réservé à une poignée d'initiés, qui fait fureur sur les réseaux sociaux et rend accessibles au plus grand nombre des pièces que l'on croyait réservées à l'élite - ou presque.

Il est désormais question de piocher dans le vestiaire des aristocrates pour être à la page cette saison. Exit joggings, sneakers et autres hoodies à logo démesuré, place à un chic plus classique, plus discret, hérité d'une poignée d'héritiers qui ne jurent que par les polos et les pulls torsadés. L'esthétique Old Money renvoie à la noblesse, à l'aristocratie ou encore aux WASP. Il est question de personnes qui ont hérité, et n'ont pas gagné leur argent en travaillant.

On peut le comparer au look preppy qui faisait sensation il y a quelques années mais en version plus chic encore, façon retour du club de tennis.

Sauf qu'on l'adapte cette année à l'hiver, donc retour des pistes de ski, avec cette touche rétro qui fait toute la différence.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'engouement pour cette esthétique touche toutes les générations, et même davantage les plus jeunes. Pour preuve, le hashtag #oldmoneyaesthetic compte plus de 90 millions de vues dans le monde sur TikTok quand son cousin #oldmoney en cumule déjà 322 millions.