Stromae participe à une collection de t-shirts au profit du secteur événementiel belge

"Les clubs et tous ceux qui y travaillent pour rendre possible la musique live ont été durement touchés. Ils luttent actuellement pour survivre à ce deuxième confinement", explique le photographe Willy Vanderperre.

Les salles de concert et autres boîtes de nuit sont fermées depuis un certain temps , un secteur durement touché puisque personne n’a pu rouvrir son club depuis le début de la pandémie de Coronavirus.

"Tout le monde a un t-shirt d’un groupe préféré, mais nos clubs ont aussi plus que jamais besoin de fans", explique le supplément Weekend du Knack . Avec la collection, le secteur créatif souhaite mobiliser des ressources supplémentaires pour le Fonds Live2020 afin de pouvoir accroître le soutien aux clubs et à leurs employés .

La star bruxelloise n’est plus à présenter pour ses créations musicales mais plutôt pour son engagement écologique et éthique de ces dernières années. Depuis 2009, Stromae se consacre à son label créatif Mosaert dédié à la mode, la production et la direction artistique de visuels et de clips vidéo .

Chaque t-shirt dessiné par un artiste belge

L’illustration sur chacun des t-shirts est réalisée par un designer ou un plasticien belge. En coton 100% bio et unisexe, la collection surfe sur l’écologie et l’inclusivité qui sont des domaines de plus en plus soutenus et demandés par le public.

La marque de mode de Stromae s’est occupée du t-shirt soutenant l’AB, la salle de concert Bruxelloise, le photographe de mode Willy Vanderperre a conçu le t-shirt pour le club anversois Trix, le street artiste Bué the Warrior pour Democrazy à Gand et Sammy Slabbinck pour L’Entrepôt à Arlon.

Le produit de la vente de la collection de t-shirts ira entièrement aux fonds Live2020. L’organisation souligne d’ailleurs qu’ils ont besoin d’une vraie bouée de sauvetage financière supplémentaire de dizaines de millions d’euros de la part des différents gouvernements pour pouvoir aider le secteur à se redresser.

Plus d’infos : https://collection.live2020.be