Streetwear : Beyoncé parmi les personnalités les plus influentes

Et à ce petit jeu, Beyoncé peut se targuer de figurer dans la liste des stars les plus influentes au monde, surtout dans le domaine du streetwear. En témoigne la frénésie observée sur les réseaux sociaux après son apparition dans les rues de Brooklyn un sac Telfar au bras.

Déjà populaire, la marque Telfar, portée par le créateur Telfar Clemens, s'est rapidement hissée au rang des labels à suivre de très près, proposant une mode en phase avec une époque en pleine évolution : accessible, non genrée et inclusive, et multipliant les projets innovants comme le lancement de sa propre chaîne de télévision.

Ce qui ne l'a sûrement pas empêché d'apprécier le coup de pouce inattendu de Beyoncé qui lors d'un déjeuner avec Jay-Z, a exhibé aux yeux de tous - ou presque - un sac shopping d'un blanc immaculé signé Telfar.

Un véritable coup de pub pour le label de Telfar Clemens, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et a un peu plus gagné en popularité.

D'après le dernier rapport de StockX, les recherches pour Telfar ont augmenté de 500% par rapport à la moyenne quotidienne au lendemain de l'apparition de Beyoncé dans les rues de Brooklyn, la plateforme précisant que le trafic et les transactions demeurent élevés deux mois après cette sortie remarquée.