Stella McCartney signe une capsule durable pour Mytheresa

Connue pour sa mode éthique et éco-responsable et ce, depuis ses débuts, Stella McCartney s'associe à la plateforme multimarques Mytheresa pour la conception d'une collection de prêt-à-porter durable.

Renommée pour ses nombreuses collaborations exclusives, Mytheresa choisit de mettre régulièrement des femmes de style, dont l'influence n'est plus à prouver, sur le devant de la scène. C'est au tour de la styliste britannique Stella McCartney de prendre la parole - et ses crayons - pour parler mode responsable et imaginer toute une capsule pour la célèbre plateforme de luxe.

Composée de onze pièces de prêt-à-porter, dont des robes à manches bouffantes, des combinaisons pantalons ou encore des tricots aux motifs animaliers, la collection a en partie été réalisée à partir de viscose durable, une matière utilisée par Stella McCartney dans ses propres collections. Lorsque ce n'est pas le cas, les vêtements ont été conçus à partir de matières certifiées, traçables, et respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Deux aspects primordiaux pour la créatrice anglaise.

Les créations sont disponibles dès aujourd'hui en ligne sur www.mytheresa.com.