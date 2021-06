Sneakers : Gucci présente une nouvelle matière végane et durable

La maison italienne Gucci innove avec une nouvelle matière végane et durable, le Demetra, développée en grande partie à partir de matières premières végétales. Trois premiers modèles de sneakers mettent à l'honneur ce nouveau matériau, qui pourrait à terme s'imposer dans d'autres catégories de produits, dont les accessoires, la maroquinerie et le prêt-à-porter.

Dans le détail, la matière se compose de viscose et de pâte de bois provenant de forêts gérées durablement ainsi que de polyuréthane bio issu de sources renouvelables. Les premiers produits présentés par la maison italienne associent le Demetra à d'autres composants comme le coton organique et le polyester recyclé.

Matière végane et durable, le Demetra est produit dans l'usine de Gucci en Italie et comporte plus de 77% de matières premières végétales .

Depuis plusieurs mois, les grandes maisons de luxe se succèdent pour présenter des vêtements et accessoires conçus à partir de matières dites alternatives fabriquées à partir de champignons, d'ananas, de raisins, de cactus ou encore d'algues, la plupart du temps élaborées par des start-up et entreprises spécialisées.

Gucci a dévoilé trois premiers modèles de sneakers en Demetra, nom qui puise sa source dans la mythologie grecque. Un choix qui est tout sauf le fruit du hasard puisque c'est Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, qui donne son nom à cette matière durable.

La Gucci New Ace et la Gucci Rhyton sont d'ores et déjà disponibles en boutique et en ligne tandis que la Gucci Basket, troisième modèle créé en Demetra, sera proposée à la vente dans les prochains jours.

D'après le site spécialisé WWD, cette nouvelle matière pourrait dans un premier temps être utilisée par d'autres marques du groupe Kering, maison-mère de Gucci, puis plus largement par l'industrie de la mode dès le début de l'année 2022.

Le Demetra entrera dans la composition d'autres paires de chaussures mais pourrait également être introduit dans d'autres catégories de produits comme les accessoires, les sacs ou les vêtements.