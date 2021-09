Size-inclusive, ça veut dire quoi ?

Sexe, genre, orientation sexuelle, couleur de peau ou origine sont de plus en plus pris en compte par les grandes maisons et créateurs lors de l'élaboration de leurs collections.

Si les acteurs du prêt-à-porter se réinventent actuellement au profit d'une mode plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal, la question de la diversité est également au centre de tous les intérêts.

Des podiums aux streetstyles en passant par les campagnes publicitaires, les femmes rondes dites "plus-size" ont investi le monde de la mode depuis quelques années faisant naître ou remettant au goût du jour de nombreux mouvements comme "body positive".

Des plus grandes maisons de luxe aux enseignes de la fast fashion, les rondes sont rapidement devenues les nouveaux mannequins en vogue et les rayons ont vu naître des tailles allant au-delà du 50 et des noms de collection comme "curve".

Un petit pas pour la mode, un grand pas pour les femmes ne correspondant pas aux diktats imposés par le secteur ? Oui et non. Car si on peut parler d'une évolution des mentalités, les marques ont distinctement proposé des collections dans des tailles dites "standard" et des collections "plus-size", les premières ne ressemblant en rien aux secondes. La vraie avancée serait de concevoir des collections pour... toutes les femmes.