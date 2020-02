Sinéad Burke, la petite Irlandaise qui interpelle les grands noms de la mode

Une mode pour tous les corps

Les plus grands créateurs ont conçu pour elle des vêtements sur mesure mais son objectif n'est pas là.

"Ce que je veux, c'est qu'on voie le handicap comme de la customisation, quelque chose que connaît l'industrie de la mode, et qu'on en fasse un outil disponible pour tous."

Plus que des symboles, elle désire une révolution systémique et un changement de point de vue afin qu'"une ado de 18 ans qui étudie le marketing à l'université, qui est de petite taille comme moi, puisse se dire qu'elle peut travailler pour Victoria Beckham ou Gucci".

L'Irlandaise anime un podcast ("As me") où elle mène des entretiens avec des personnalités sur le thème de l'identité et de la différence. Elle collabore aussi avec l'Open Style Lab, une organisation qui tente de créer des vêtements portables par des personnes handicapées et combinant confort et style.