Simone Rocha signera la prochaine collection de H&M

Le géant suédois H&M a invité la créatrice irlandaise Simone Rocha à imaginer sa prochaine collection de prêt-à-porter, en partie inspirée de l'histoire de l'art.

Exit le homewear, au moins l'espace d'une séance shopping : H&M et Simone Rocha ont travaillé main dans la main pour proposer une garde-robe plus raffinée, plus délicate, un brin rétro. Des pièces directement inspirées des archives de la créatrice, dont l'approche est notamment influencée par l'histoire de l'art et l'artisanat hongkongais. Le tout destiné à la femme mais également à l'homme et à l'enfant.