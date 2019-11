"Si je gagne cette paire, je serai le roi de l'univers": la folie des sneakers à Paris

Le modèle tant convoité de baskets est le fruit d'une collaboration entre la marque Jordan et le rappeur américain Travis Scott. Jeff, 21 ans, table déjà sur un bénéfice d'environ 1.000 euros s'il venait à la revendre.

Comme New York, Los Angeles, Tokyo, Pékin, la capitale française, synonyme dans le monde de luxe et de haute couture, a succombé.

Les sorties limitées et les collaborations avec des rappeurs célèbres ont fait naître un marché pesant des milliards de dollars dans le monde.

Devant l'enseigne Jordan du quartier parisien de la Bastille, les mordus de baskets, pour certains de jeunes adolescents venus avec leurs parents, pour d'autres des trentenaires, arborent pour la plupart des éditions limitées , vissées à leurs pieds comme des bijoux précieux, par exemple des Adidas "Yeezy" conçues par le rappeur Kanye West ou des Nike "Off White". Tous se revendiquent de la culture "street", inspirée par le mouvement hip hop, et du monstre sacré du basket Michael Jordan, pour lequel Nike a conçu plusieurs modèles.

"Si t'as pas une paire de Sacai, t'as raté ta jeunesse!"

Devant le Jordan Bastille, une poignée de jeunes font passer des connaissances en tête de queue pour multiplier leurs chances au tirage, opéré par un logiciel. Une fois dans le magasin, ils donnent leurs coordonnées à des employés et repartent, les mains vides, en attendant de recevoir les résultats du tirage, par mail. Dehors, d'autres sont déjà en quête, sur internet, des prochaines "raffles".

Les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Discord regorgent de comptes et groupes dédiés. A Bastille, aucun n'a vu le modèle en vrai mais ils ont déjà examiné avec avidité les moindres détails, jusqu'aux lacets, sur des vidéos. "Ces jeunes sont totalement influencés par les réseaux sociaux, ils n'ont plus de recul. Après le 'Si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie', maintenant c'est 'Si t'as pas une paire de Sacai ou de Travis Scott à 15 ans, t'as raté ta jeunesse'", analyse Manu Laigle, gérant d'une boutique de sneakers dans l'est parisien.