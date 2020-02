Semaine de la mode: Armani sans public, artisanat à l'honneur chez Dolce Gabbana

Pour rendre hommage à la Chine , grande absente de la semaine de la mode, Armani a bouclé son spectacle en présentant douze modèles de haute couture réalisés entre 2009 et 2019 et tous inspirés par le pays de l'Empire du Milieu. Le styliste n'a pas dérogé à sa traditionnelle petite révérence de fin spectacle diffusée en mondovision.

"On attend ça depuis des mois"

La marque italienne Laura Biagiotti avait elle aussi fait défiler sa collection sans public quelques heures plus tôt tandis que Dolce Gabbana avait décidé de maintenir son événement dimanche en début d'après-midi.

L'entrée du Metropol, l'ancien cinéma qui accueille tous les shows de la maison, était toutefois moins pris d'assaut qu'à l'accoutumée.

Mais un public très jeune d'irréductibles fans armés de téléphones étaient au rendez-vous pour photographier les "total looks" DG de certains invités.

"On attend ça depuis des mois, on ne va pas céder à la panique et en plus nous les jeunes, on est plus résistant au virus parait-il!", commente Valentina, 14 ans, à la sortie du défilé.

Autour du podium, les rangs étaient clairsemés, certains journalistes et acheteurs ayant décidé de rentrer plus tôt, de peur de se retrouver bloqués ou de voir certains vols annulés.