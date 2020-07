Séduire virtuellement, le défi pour la mode à Paris

S'il associe les défilés au théâtre, regarder les clips sera comme aller au cinéma et être "plutôt détaché", deux arts avec "leurs langages complètement différents". Ravi de cette expérience, il la compare aux préparatifs de repas de Noël lorsqu'on est plus excité en l'imaginant et en faisant des courses qu'au moment de le servir.

Si cette façon de raconter la mode est inédite, elle permet de toucher des audiences plus larges et le rythme de cette Fashion Week sera plus intense que jamais avec jusqu'à 14 présentations par jour.

"Il faut que la machine reparte"

"Il faut que la machine reparte", explique Gilles Lasbordes, directeur général de Première Vision, salon de l'amont de la filière de la mode. Il rappelle que le processus est long et qu'il se passe un an entre la présentation de tissus et accessoires au salon et la vente de produits faits avec et six mois entre le défilé et l'arrivée de vêtements en boutique.

La mode virtuelle n'est pas une "solution miracle" mais pour l'instant, c'est "le seul moyen" de montrer le travail de création et de faire rebondir le secteur.

Il trouve que cette parenthèse imposée par l'épidémie pourrait être "intellectuellement intéressante pour des créateurs", qui trouveront de nouvelles formes pour valoriser leur travail, d'autant plus que la consommation de la mode en ligne ne cesse d'augmenter.