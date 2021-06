Seconde main : trois choses à savoir sur l'application Depop

La place de marché en ligne dédiée aux créateurs et artisans indépendants Etsy a racheté l'application britannique Depop pour 1,6 milliard de dollars, s'ouvrant ainsi un peu plus les portes de la seconde main.

Si le graphisme et les contenus se rapprochent de ceux d'un réseau social, Depop offre les mêmes services que Vinted, Videdressing, Vestiaire Collective ou toute autre plateforme qui donne la possibilité aux consommateurs d'acheter et de vendre des vêtements d'occasion.

L'équipe de Depop revendique l'aspect durable du concept , "plus respectueux de la planète et plus respectueux des gens", qui permet d'acheter et de vendre des vêtements déjà portés, donc de réduire son impact environnemental tout en gagnant de l'argent.

La notion de communauté demeure au centre de l'application, bien qu'il s'agisse désormais de pouvoir découvrir au quotidien les inspirations mode de vos amis et des personnes que vous suivez, ainsi que les pièces qu'ils achètent ou vendent. Et bien évidemment, vous pouvez en faire de même.

L'application est simple d'utilisation. Il suffit de s'inscrire, de renseigner des informations personnelles (nom d'utilisateur, contacts...) et de faire part de ses goûts en matière de mode (marques préférées, inspirations, vêtements recherchés...) pour profiter de recommandations en phase avec votre style.

Il est possible d'explorer l'application via plusieurs entrées dont les nouveautés, les vendeurs les plus "intéressants" et bien évidemment, les catégories.

Enfin, si vous ne souhaitez pas vous contenter d'acheter des articles de mode, vous pouvez créer votre propre boutique pour mettre en vente les vêtements qui ne vous intéressent plus.

Plus de 32 millions d'articles sont actuellement en vente sur Depop. On trouve de tout, et pour tous les goûts. Des marques pointues, des marques éthiques, des maisons de luxe et même de la fast fashion sont proposés dans une foule de catégories. Car l'application ne se concentre pas (uniquement) sur la mode, on peut également y découvrir des accessoires, des chaussures, des équipements sportifs, de la high-tech, des bijoux ou encore des cosmétiques.