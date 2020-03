Sara Sampaio, Doutzen Kroes, Olivia Palermo : les looks de la semaine en mode confinement

Habituées à voyager aux quatre coins de la planète et à instagrammer à tout-va, les plus grandes icônes de mode ont un (court) instant arrêté de poster leurs clichés avant de reprendre du service pour divertir et soutenir les personnes confinées. Ce confinement laisse place à des tenues plus accessibles, offrant un panorama d'idées pour rester chic à la maison. De Sara Sampaio à Doutzen Kroes en passant par Olivia Palermo, voici les looks les plus marquants de la semaine.

Au naturel comme Sara Sampaio Le mannequin portugais, qui s'est pliée au confinement comme l'ont demandé les autorités locales, en profite pour s'occuper de son compagnon le plus fidèle. Pendant cette période, la jeune femme a troqué ses robes de soirée et stilettos contre un simple jean et un pull effet velours couleur vert forêt. Un look assez classique souligné par une totale absence de make-up... Comme bon nombre d'entre nous. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sara Sampaio (@sarasampaio) le 18 Mars 2020 à 11 :43 PDT

Décontractée comme Doutzen Kroes C'est en jogging et sweat-shirt que la top modèle néerlandaise vit son confinement, profitant de bons moments en famille. Une tenue décontractée dans laquelle nous n'avons pas l'habitude de voir le mannequin mais qui lui va à merveille et nous fait moins culpabiliser. D'une façon générale, et parce qu'il est important de trouver du positif dans cette période, un grand nombre de personnes profitent de cette "quarantaine" pour partager du bon temps avec les leurs. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Doutzen Kroes (@doutzen) le 18 Mars 2020 à 5 :19 PDT

Raffinée comme Olivia Palermo Ok au confinement mais pas habillée n'importe comment ! Telle semble être la devise de l'influenceuse, styliste et mannequin Olivia Palermo. La jeune femme a partagé une photo sur laquelle elle est vêtue d'un ensemble gris argenté avec un pantalon côtelé, qu'elle porte avec des chaussures à talons. Une belle façon d'allier chic et confort à la maison. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivia Palermo (@oliviapalermo) le 18 Mars 2020 à 2 :56 PDT

Bohème chic comme Sofia Richie La top américaine respecte le confinement imposé par les pouvoirs publics mais n'a pas décidé de se laisser aller pour autant. Sur Instagram, elle prend la pose dans un immense bureau arborant une combinaison-pantalon en satin imprimé, les cheveux coiffés en chignon. Le tout sublimé par d'imposants bijoux. Une manière d'oublier la "quarantaine" ? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofia Richie (@sofiarichie) le 17 Mars 2020 à 9 :43 PDT