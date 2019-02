Roger Federer présente la nouvelle collection de jeans d'Uniqlo

Uniqlo a fait appel à son ambassadeur Roger Federer pour mettre sa nouvelle collection denim à l'honneur. C'est la première fois que le joueur de tennis prête ses traits à une campagne mondiale de la marque japonaise.

Nommé ambassadeur d'Uniqlo en juillet dernier, Roger Federer n'avait jusqu'alors jamais incarné une campagne d'envergure pour la marque de prêt-à-porter. C'est désormais chose faite avec de premiers clichés entièrement dédiés à la nouvelle campagne LifeWear de la griffe japonaise, consacrée à sa nouvelle collection de jeans.

Articulée autour du confort, cette nouvelle collection repose sur des coupes impeccables, pensées pour un style décontracté, et sur des matières durables, comme le précise Uniqlo dans un communiqué.

Pour mettre en avant cette notion de confort, Roger Federer a été immortalisé chez lui, arborant le jean EZY Uniqlo. On peut le voir assis dans un canapé plongé dans un livre.

"Mon temps libre est vital. J'aime me ressourcer auprès de mes amis et de ma famille, m'extraire de l'univers du tennis. (...) Lorsque je choisis une tenue, je privilégie avant tout le confort parce qu'il est important pour moi de me sentir à mon aise tout au long de la journée", confie le sportif de haut niveau.

La nouvelle collection de jeans Uniqlo sera disponible dès le printemps prochain dans les boutiques de la marque à travers le monde, et en ligne sur www.uniqlo.fr.