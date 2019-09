Robe midi ou lingerie, quelle tendance adopterez-vous l'été prochain?

Si le costume était roi sur les podiums des défilés automne-hiver 2019-2020, la robe et la jupe (longueur midi) seront à l'honneur l'été prochain, tout comme la lingerie , qui se porte désormais sur les vêtements.

L'énergie est sans doute le mot le plus approprié pour définir cette semaine de la mode new-yorkaise. Un sentiment qui s'est traduit par des collections aux couleurs vives, lumineuses, et solaires, parfois agrémentées de paillettes pour ajouter une touche de glamour aux tenues de soirée. Les teintes vitaminées, voire flashy, ont convaincu Christian Siriano, Tory Burch, Carolina Herrera, Pyer Moss, ou encore Badgley Mischka. A noter, les imprimés sont également très présents : fleurs, pois, rayures, motifs abstraits, illustrations artistiques.

Longueur midi

Après avoir fait du costume la pièce maîtresse de votre garde-robe, les créateurs signent le retour des jupes et robes longueur midi. Droites, fluides, ou plus volumineuses, elles se sont imposées sur les podiums des maisons Michael Kors, Marc Jacobs, Kate Spade, Proenza Schouler, et Phillip Lim. A contrario, certaines marques comme Brandon Maxwell ou Jeremy Scott ont misé sur de l'ultra court.