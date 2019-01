Rihanna prépare-t-elle une marque de vêtements de luxe?

Après le prêt-à-porter et les cosmétiques, la chanteuse Rihanna pourrait jeter son dévolu sur une marque de vêtements et d'accessoires haut de gamme.

La star de la Barbade serait actuellement en pourparlers avec le conglomérat LVMH en vue de lancer sa marque de mode haut de gamme, comme le rapporte WWD. Cette collaboration pourrait aller du prêt-à-porter aux accessoires, en passant par le cuir. Riri aurait travaillé sur ce projet avec certains employés des griffes Louis Vuitton et Celine.

Rihanna dispose déjà d'une solide expérience en matière de création de vêtements: elle a débuté en collaborant avec une capsule pour la marque River Island en 2013. Elle a par ailleurs conçu un collection de solaires pour Dior (propriété de LVMH), des collections de chaussettes "Fenty for Stance", et a officié comme directrice artistique pour Puma pendant de nombreuses années.

Plus récemment, elle s'est concentrée sur ses propres marques, comme celle de cosmétiques à succès Fenty Beauty by Rihanna, et sa ligne de sous-vêtements Fenty X Savage, qui a été présentée pour la première fois lors de la dernière New York Fashion Week, en septembre.

Une nouvelle ligne de vêtements pour 2019 signifierait une année encore bien remplie pour la chanteuse, qui a déjà confirmé sur Instagram qu'elle prévoyait de sortir son neuvième album dans le courant de l'année.