Retour sur les défilés les plus marquants d'Adut Akech, mannequin de l'année 2019

La top australo-soudanaise Adut Akech s'est vue décerner le titre de "Mannequin de l'année" lors de la cérémonie des Fashion Awards 2019, récompensant une année riche en défilés et shootings photo pour les plus grandes maisons de mode au monde. De Saint Laurent, maison pour laquelle elle a fait ses débuts en exclusivité, à Chanel en passant par Valentino et Fendi, retour en images sur les plus beaux défilés de la top la plus convoitée de l'année.

