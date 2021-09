Rentrée : la mode s’adapte (elle aussi) au travail hybride

Plus

Télétravail, flexi-travail, présentiel, flex office, ou nomadisme… Il n’existe plus un mais plusieurs modes de travail auxquels votre garde-robe va devoir s’adapter. Pas question de se brusquer après des mois passés en jogging, pyjamas, et chaussons, l’idée est de parvenir à combiner élégance et confort. Un juste milieu que permettent ces tendances qui contribueront, en prime, à dessiner les contours de la mode de demain.



Oui au costume, non à la rigueur

Jamais le costume n’avait autant été réinventé par les acteurs de la mode qu’en cette période post-confinement. Symbole du renouveau de l’uniforme de travail, le costume se veut plus décontracté que jamais. Chose qui se traduit par de nouvelles matières, plus légères et élastiques qui permettront à ces messieurs d’avoir l’impression d’être en jogging – ou presque – tout en ayant une apparence soignée. Lire aussi : Le "Pajama Suit", le costume cravate post-Covid que les hommes vont s’arracher Cela passera également par le choix de pièces moins strictes, comme la chemise qui pourra être remplacée par un polo, voire un sweat ou un T-shirt blanc ou noir classique, ainsi que par le choix des accessoires. On l’a vu avec Justin Bieber, posant chemise ouverte – et chaîne en or qui brille – au côté du couple présidentiel français, une paire de sneakers aux pieds. Et si certaines baskets ne correspondent pas à la tenue que vous devez arborer dans l’entreprise, il existe aujourd’hui pléthore de modèles de sneakers hybrides, entre la chaussure de ville et la basket, qui se fondront parfaitement dans la masse.

La salopette, star du bureau

Omniprésente dans les années 70 et 80, la salopette pourrait revenir sur le devant de la scène dès la rentrée. A la synthèse de ce mix entre confort et élégance, elle peut tour à tour se révéler chic, casual, streetwear, et même bohème. Tout dépend avec quoi vous la portez ! L’avantage de la salopette réside en la multitude de pièces avec lesquelles elle peut s’accorder : T-shirt, crop top, blouse, chemise, ou pull. Le tout porté dessus ou dessous, une bretelle attachée ou les deux, avec sneakers, chaussures de ville, ou talons…

Les possibilités sont infinies pour jongler entre décontraction, chic, et glamour. Dans la même veine, il faudra compter sur la combinaison pantalon, encore plus passe-partout, dans un style classique ou workwear, toujours en pièce de base, pour la customiser selon vos goûts et vos envies.

Le sweat revient sur le devant de la scène

Le confinement n’est plus, mais certaines pièces devraient subsister à la rentrée, à commencer par le sweat. Pas question toutefois de le porter comme à la maison. Le sweat se fait plus chic, en version courte ou longue, uni, à logo, ou recouvert des imprimés stars de la saison, sportswear ou brodé, et même avec des messages engagés ou décalés.

Peu importe la façon dont vous le porterez, le sweat sera toujours de la partie cet automne garantissant cet esprit cocooning auquel il sera difficile de renoncer avec le retour au bureau. Attention, qui dit sweat ne dit pas jogging, on mise plutôt pour une association avec un jean, une jupe longue ou courte, voire même… une salopette.

Blazer un jour, blazer toujours

S’il est bien une pièce qui n’a pas été impactée par la pandémie de Covid-19, c’est le blazer. Un indispensable à conserver dans sa garde-robe à la rentrée, et ce même si le confort sera au centre des préoccupations. Après avoir séduit les femmes du monde entier dans sa déclinaison sans manches tout au long de l’été, le blazer permettra justement d’ajouter cette touche d’élégance à des pièces plus décontractées.

Un essentiel, en somme, qui pourra lui aussi s’adapter aux motifs et aux couleurs de la saison. A ce titre, il ne sera pas exclu de glisser un brin de folie dans vos tenues de rentrée, avec des coloris plus vibrants et audacieux (jaune, orange, rose).

Indispensables bijoux