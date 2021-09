Recyclés et biodégradables, les collants se tissent un avenir plus durable

Quelques 8 milliards de collants sont jetés dans le monde chaque année, un chiffre qui laisse deviner les tonnes de déchets engendrées par l'une des pièces stars du dressing féminin. On parle souvent du jean comme du vêtement le plus polluant de notre dressing, mais les collants génèrent eux aussi des montagnes de déchets, désastreux pour la planète. Un problème que les acteurs de la mode prennent progressivement à bras-le-corps via le recyclage, la consigne, et plus récemment la décomposition en fin de vie. Dernière en date, la marque Hēdoïne lance une collection de collants associant résistance et fils biodégradables pour réduire durablement son impact sur l'environnement. Lire aussi : 10 idées pour recycler vos collants filés A l'heure où l'industrie de la mode tente de réduire son impact environnemental, la question de la gestion de ces déchets ne pouvait que s'imposer, tout comme sa réponse : recycler, consigner, et se tourner vers des fils biodégradables pour permettre aux collants de se décomposer en fin de vie.

Hēdoïne, une nouvelle marque de collants écoresponsables

C'est ce que propose aujourd'hui la marque Hēdoïne avec toute une collection de collants 30 deniers associant sa technologie ultra-résistante, infilable, à du nylon biodégradable, pas à 100% mais à 85%; ce qui permet tout de même de voir les collants se décomposer en matière organique entre 3 à 5 ans, contre plusieurs décennies pour des collants classiques. Tout a été pensé pour réduire le gaspillage. Un problème important quand on sait que les collants ne dépassent pas les trois utilisations pour plus de 40% des femmes, d'après une étude quantitative et qualitative menée par HOP avec pas moins de 3000 retours consommateurs. Lire aussi : 3 secrets sur les collants Notons que Hēdoïne n'est pas la première marque à expérimenter les collants biodégradables; les pionnières en la matière étant deux Françaises installées à Londres. Sophie Billi-Hardwick et Marie Bouhier ont toutes deux fondé la marque Billi London qui a récemment dévoilé "le seul et premier collant au monde avec une biodégradation accélérée en décharge". Durables et écoresponsables, les collants se décomposent en 5 ans seulement en décharge. Une initiative qui semble avoir ouvert la voie pour des collants plus durables.

Le recyclage et l'upcycling