Raf Simons, James Jebbia, Sander Lak : les lauréats des CFDA Awards 2018

La cérémonie des CFDA Fashion Awards 2018, organisée à Brooklyn hier, lundi 4 juin, a récompensé la crème de la mode dans plusieurs catégories.

Raf Simons, à la tête de la création de la maison Calvin Klein, a raflé la mise pour la deuxième année consécutive, recevant le titre de meilleur designer de l'année pour le prêt-à-porter femme.

Les deux autres catégories principales ont mis à l'honneur James Jebbia, fondateur de la marque en vogue Supreme, récompensé du titre de meilleur designer de l'année pour le prêt-à-porter homme, et les sœurs Ashley et Mary-Kate Olsen, lauréates dans le secteur de l'accessoire pour leur marque The Row.

Comme annoncé il y a quelques semaines, la star de télé réalité Kim Kardashian a reçu un tout nouveau prix, celui de l'influenceuse de l'année. De son côté, Naomi Campbell a été récompensée du prestigieux Fashion Icon Award, tandis que Donatella Versace s'est vue remettre l'International Award.

Le palmarès complet des CFDA Awards 2018 :

- Womenswear Designer Of The Year : Raf Simons pour Calvin Klein.

- Menswear Designer Of The Year : James Jebbia pour Supreme.

- Accessory Designer Of The Year : Ashley et Mary-Kate Olsen pour The Row.

- Swarovski Award For Emerging Talent : Sander Lak pour Sies Marjan.

- Fashion Icon Award : Naomi Campbell.

- Swarovski Award For Positive Change : Diane von Furstenberg.

- Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award : Narciso Rodriguez.

- Media Award : Edward Enninful.

- Founder's Award : Caroline Herrera.

- International Award : Donatella Versace.