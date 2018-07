Qui sont les finalistes du CFDA/Vogue Fashion Fund 2018?

Les finalistes de la prestigieuse bourse de mode CFDA/Vogue Fashion Fund ont été annoncés.

Ce prix, organisé conjointement par le Council of Fashion Designers of America (CFDA) et le magazine Vogue, a encore une fois sélectionné 10 créateurs de mode émergents. Le lauréat ou la lauréate recevra la somme de 400.000$ et un coup de pouce pour l'aider à développer sa marque et son entreprise.

Un message du site internet du CFDA a annoncé le détail des candidats à ce prix, qui sont Batsheva Hay de la griffe Batsheva, Emily Adams Bode de Bode, Christian Cowan, Danielle Corona de Hunting Season, Jonathan Cohen et Sarah Leff de Jonathan Cohen, Raul Lopez de Luar, Matthew Adams Dolan, Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss, Rebecca de Ravenel, et Scosha Woolridge de Scosha.

"Au cours des 15 dernières années le CFDA/Vogue Fashion Fund a transformé la mode américaine en créant une voie pour que les créateurs émergents rencontrent le succès dans le marché de la mode", a commenté le président du CFDA Steven Kolb.

"Ce programme a eu un impact mondial et a inspiré d'autres capitales de la mode à mettre l'accent sur les talents émergents."

Les dix finalistes vont maintenant recevoir la visite du comité de sélection du "Fashion Fund", qui n'est autre qu'un panel d'experts de l'industrie. Ces derniers vont évaluer le travail des candidats avant de choisir le vainqueur, qui sera annoncé lors d'une cérémonie à New York, le 5 novembre prochain. En plus du premier prix de 400.000$, deux autres candidats recevront la somme de 150.000$.



D'anciens lauréats de ce prix sont devenus des incontournables de l'univers de la mode, comme par exemple les marques Proenza Schouler, Alexander Wang, Altuzarra et Rodarte...