Le British Fashion Council y a récompensé les maisons et créateurs qui ont brillé au cours de l’année, dont une majorité de nationalité britannique, mais également celle qui a eu la chance de se voir décerner le titre ultime de "Mannequin de l’année". Retour sur les parcours de Winnie Harlow, Kaia Gerber, Adwoa Aboah, Adut Akech, et Adesuwa Aighewi, les cinq nommées dans la catégorie.

Le Royal Albert Hall à Londres a vibré lundi soir au rythme de la cérémonie la plus prestigieuse de l’année en matière de mode, les Fashion Awards.

La fille de Cindy Crawford défile aujourd’hui régulièrement pour Chanel, Isabel Marant, Stella McCartney, Versace, Fendi, Marc Jacobs, ou encore Valentino. Malgré son jeune âge, Kaia Gerber a également été immortalisée à plusieurs reprises pour les campagnes publicitaires de Fendi, Jimmy Choo, et Yves Saint Laurent Beauté.

Lauréate du prix "Mannequin de l’année" lors des Fashion Awards 2018, Kaia Gerber remettait son titre en jeu en cette fin d’année 2019. Il faut dire que la jeune femme de 18 ans n’a pas chômé depuis ses débuts sur les podiums en septembre 2017 pour Calvin Klein, séduisant les plus grandes maisons de mode dans les quatre capitales de la mode.

Adut Akech, le mannequin qui monte

Qui étaient les cinq nommées au titre de "Mannequin de l'année" ? - © ISABEL INFANTES - AFP

Déjà nommée l’an dernier, la top australo-soudanaise Adut Akech a de grandes chances de rafler la mise lors des Fashion Awards 2019.

Adulé par l’industrie de la mode, le mannequin séduit non seulement sur les podiums et les shootings photo mais également en interview et sur les réseaux sociaux grâce à son franc-parler.

Pour ses débuts, il y a un peu plus de 2 ans, Adut Akech s’offre le luxe de défiler en exclusivité pour Saint Laurent, maison pour laquelle elle pose et défile toujours régulièrement à l’heure actuelle. La belle s’illustre également sur les podiums de grandes maisons comme Valentino, Prada, Chanel, ou Miu Miu.